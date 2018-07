Österreich testet 140 km/h auf der Autobahn

Schon länger wird in Österreich diskutiert, ob auf bestimmten Streckenabschnitten der Autobahn mit 140 statt 130 km/h gefahren werden darf. Jetzt hat Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) mitgeteilt, dass auf Strecken der Westautobahn A1 in Niederösterreich und in Oberösterreich die Geschwindigkeit angepasst werden kann.

Der Testbetrieb beschränkt sich auf ein Jahr. In dieser Zeit werden dort die Luft, der Lärm, die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Unfallzahlen gemessen. Sollten die Zahlen gut sein, entscheidet das Verkehrsministerium, ob Tempo 140 auch auf weitere Autobahnabschnitte ausgeweitet werden kann.

140 km/h darf nur gefahren werden, wenn es die Bedingungen erlauben. Bei Regen, Nebel und schlechtem Wetter müssen Autofahrerinnen und Autofahrer die Geschwindigkeit anpassen.

(red.)