Österreicher finden Böhmermann gar nicht lustig

Die Bevölkerung von Österreich sei debil, Kanzler Sebastian Kurz viel zu jung und eigentlich Versicherungsvertreter: mit solchen Aussagen hat sich Komiker Jan Böhmermann einige Feinde in Österreich gemacht. Gefallen sind die provokativen Aussagen vergangene Woche in einem Interview mit ORF2 zu seiner neuen Ausstellung «Deuscthland#ASNCHLUSS#Östereich».

Darin geht er mit dem deutschen Nachbarland hart ins Gericht. Die Ausstellung rückt laut Böhmermann «die Ambivalenz von Österreich seiner eigenen Geschichte gegenüber» ins Zentrum. Gemeint ist damit die rechts orientierte Regierung von Österreich.

Fürs Protokoll: Dies ist das distanzierungswürdig skandalöse @ORF Interview, in dem ich ungenehmigterweise die österreichische 🇱🇻 Balla-Balla-Bundesregierung herabwürdige. https://t.co/jZtZVYJix2 #ASNCHLUSS P.S.: Sorry an alle ehrbaren Versicherungsvertreter.😘 — Jan Böhmermann 🤨🇪🇺 (@janboehm) May 12, 2019

ORF2 distanzierte sich noch in der Sendung von Böhmermanns Aussagen. Das wiederum fand Böhmermann gar nicht lustig:

köstlicher witz/sartiere beim kulturmontag im @ORF gerade, sich nach einem gesendeten interview ausdrücklich vom interviewten distanzieren und wörter bzw. satzteile wegpiepsen. war doch ein witz/sahtire, oder? weil, befürchte: nein. Ohgottohgott österreich, ey. — Jan Böhmermann 🤨🇪🇺 (@janboehm) May 6, 2019

Harsche Kritik von der FPÖ

Trotzdem wurde der ORF von der Partei FPÖ für die Ausstrahlung des Interviews kritisiert. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky kommentierte den ORF-Beitrag im Gespräch mit dem «Standard» mit den Worten: Die «halbherzige Distanzierung des ORF von den Aussagen des deutschen Satirikers Jan Böhmermann, der in der Sendung ‹Kulturmontag› eine Beschimpfungs-Tirade gegen Österreich vom Stapel gelassen hat, zeigt wieder einmal deutlich, welche Richtung der öffentlich-rechtliche Sender einnimmt».

Doch die Mitglieder der FPÖ sind nicht die einzigen, die verstimmt sind: der österreichische Anwalt Wolfgang List, zeigte den Satiriker an. Grundlage der Klage ist das österreichische Strafgesetzbuch. Es verbietet mit Paragraph 248, sich in gehässiger Weise über die Republik Österreich lustig zu machen.

Böhmermann schiesst weiter gegen Österreich

Davon lässt sich Böhmermann aber nicht einschüchtern. In seiner Late-Night-Show «Neo Magazin Royale» sagt er am Donnerstag: «Für mich bleibt Österreich auch nach dieser Woche die Alpen-Türkei.» Die Distanzierung des ORF empfindet er als eine sehr deutsche Reaktion, ausserdem mache er sich Sorgen um das Land. «Ist es jetzt schon soweit, dass Österreicher, so wie wir Deutschen, zum Lachen in den Keller gehen? Da ist es doch immer so voll in Österreich, da ist doch kaum Platz!» Am Ende des Ausschnitts aus dem Neo Magazin Royale distanziert er sich von berühmten Österreicher/innen und beendet die Sendung mit den Worten «Österreich erledigt».

(nm)