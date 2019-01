Westbalkanländern sollen innert zehn Jahren zur EU gehören

Der EU-Beitritt von sechs Ländern des westlichen Balkans wird nach den Worten von EU- Haushaltskommissar Oettinger derzeit als "Tabu" behandelt.(Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ARIS OIKONOMOU

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger macht sich für den Beitritt der Westbalkanstaaten zur Europäischen Union innerhalb des nächsten Jahrzehnts stark. «Europa war, ist und bleibt zuallererst die Friedensunion», sagte Oettinger am Montag in Berlin in einer Rede bei der Bertelsmann Stiftung.