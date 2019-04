Offen schwuler US-Bürgermeister läutet Präsidentschaftskampagne ein

Steigt bei den US-Demokraten ins Rennen um das Präsidentendamt: der 37-jährige Pete Buttigieg, Bürgermeister von South Bend im Bundesstaat Indiana. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Der offen homosexuelle US-Demokrat Pete Buttigieg hat am Sonntag seine Präsidentschaftskampagne eingeläutet. Der 37-jährige Bürgermeister von South Bend in Indiana kündigte vor Anhängern an, 2020 für die Demokraten gegen US-Präsident Donald Trump antreten zu wollen.