Offizielle Schweiz kann am WEF jetzt Gäste einladen

Die vier Bundesräte - hier an der Eröffnung des "House of Switzerland" - absolvierten am ersten WEF-Tag bereits mehrere Treffen: (v.l.) Gesundheitsminister Alain Berset, Wirtschaftsminister Guy Parmelin, Bundespräsident und Finanzminister Ueli Maurer und Aussenminister Ignazio Cassis. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die offizielle Schweiz feierte am Dienstagabend am World Economic Forum (WEF) in Davos eine kleine Premiere: Sie eröffnete das «House of Switzerland», welches als «Plattform für Vertretung der Interessen der Schweiz» dienen soll.