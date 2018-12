Offset platzt in Cardi-B-Konzert

In einem Video ist zu sehen, wie Offset die Bühne seiner Noch-Ehefrau auf dem Rolling Loud Festival in Los Angeles betritt und einem Schild mit dem Schriftzug «Nimm mich zurück, Cardi» um einen Neuanfang bittet. Im September 2017 hatte das Musikerpaar geheiratet – Anfang Dezember kam es zur Trennung.

Auf dem Konzert schickte Cardi B den Vater ihrer fünf Monate alten Tochter Kulture zwar von der Bühne, später nahm sie ihn auf Instagram jedoch in Schutz. «Ich mag dieses Online-Bashing nicht, denn ich weiss, wie schmerzhaft es sein kann», schrieb die 26-Jährige. Offset, der zum Rapper-Trio Migos gehört, meldete sich auf Twitter zu Wort: «Alle meine Fehler wurden öffentlich gemacht, so dass ich es nur für das Richtige halte, wenn ich meine Entschuldigung auch öffentlich mache.»

All of my wrongs have been made public, i figure It’s only right that my apologies are made public too. A nigga was just trying …..thank god I ain’t got no balloons sheeesh

— OFFSET (@OffsetYRN) December 16, 2018