Ohne ihn wären die Kühe verbrannt

Edi Stieger steht vor dem Bauernhof, der in der Nacht auf Samstag in Oberriet lichterloh brannte. Kurz vor Mitternacht gingen bei der St.Galler Notrufzentrale mehrere Meldungen zum Brand ein. Der Brand konnte gelöscht werden, es kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Dies verdankt der Bauer vor allem einem Mann: Edi Stieger. Er war in der Nacht eine der ersten Personen, die vor Ort waren.

Die letzte Nacht sitzt ihm immer noch in den Knochen. Nach dem Ausgang entdeckte er die brennende Scheune: «Zufälligerweise war ich auf dem Heimweg und bin dort durch gefahren. Ich dachte, da stimmt etwas nicht. Ich sah Rauch und Licht und habe deshalb angehalten und die ersten Schritte eingeleitet.»

Die Flammen am Samstag:

«Habe nicht viel studiert»

Die ersten Schritte oder besser Gedanken waren: «Da müssen Tiere im Stall sein. Ich bin in den Stall gesprungen, habe die Tiere ins Freie gejagt und den Stall nach Kälbchen oder sonstigen Tieren abgesucht.» Edi Stieger kann über 20 Kühe aus den Flammen retten: «Ich habe in diesem Moment nicht viel studiert. Ich dachte nur: Die Kühe müssen raus. Um mein Leben hatte ich in diesem Augenblick keine Angst.»

Noch keinen Kontakt zu Besitzern

Der Oberrieter arbeitet selbst in der Landwirtschaft, ihm ist bewusst, welch grosser Schaden für den Bauern entstanden ist. «Im Dunkeln sah man nur Feuer. Jetzt bei Tageslicht wird mir erst das Ausmass des Schadens bewusst.» Trotzdem sei er froh, dass immerhin den Tieren nichts passiert ist. Der Besitzer des Stalls hat sich bisher noch nicht mit Edi Stieger in Verbindung gesetzt: «Ich habe auch keinen Kontakt zu den Leuten aufgenommen. Die haben jetzt andere Sorgen. Sie haben meine Personalien und dürfen sich melden, wenn sie wollen.»

Die Scheune brannte komplett nieder. Im Einsatz standen rund 100 Feuerwehrleute aus Oberriet.

Der Beitrag vom 11.8.2018 auf TVO:



(abl/Marc Sieger)