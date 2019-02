Olaf Berger – Alles auf Rot

Mit diesem Song macht Olaf Berger deutlich, dass sein Herz besonders dafür schlägt, klassischen Pop-Schlager und vertraute Musikelemente in die heutige Zeit zu katapultieren. «Alles auf rot» wurde von Fabian Wege und Thomas Harsem komponiert und getextet. Ein junges Team, das sich auch international schon einen Namen gemacht hat und so sind die Kompositionen und Texte gewitzt, spontan und mitten aus dem Leben.

«Alles auf rot» bleibt in den sehr atmosphärischen Gefilden, wird dabei aber von einem typischen 90er- Jahre-Dance-Beat durchzogen, bis dann ein wunderschöner Pop-Schlager-Refrain herausbricht. Ein starker Text – eine unverbrauchte offene Sprache, die auch eigene Interpretationen zulässt und die das Leben erzählt. Mitreißende, tanzbare Musik in einem perfekt produzierten Soundgewand – einfach 100% Olaf Berger. (Telamo)