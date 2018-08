Olaf Berger – Sag einfach ja

Sein grosses Bühnenjubiläum feierte er mit einer beeindruckenden Tour und sein gleichzeitig veröffentlichtes Album «Über Grenzen gehen» überzeugte ebenso, wie die letzten Singles «Dieser Augenblick», «Das kann nur eine sein» und «Hast du heut schon gelebt».

Jetzt erscheint aus seinem aktuellen Album «Hast du heut schon gelebt» der Titel «Sag einfach ja» (inklusive einer Radio Version), als nächster Promo-Schwerpunkt. «Sag einfach ja» reisst den unvorbereiteten Hörer regelrecht vom Hocker. Es beginnt mit A-Cappella-Adlibs, einer so dynamischen, sanften Percussion, wie man sie zuletzt vielleicht von Ed Sheeran gehört hat, steigert sich dann in Chor-Background Gesang, bis es sich mit kräftigem Drumming in topmodernen Schlager-Pop steigert. Der Ohrwurm-Refrain ist der Wahnsinn. (Telamo)

Wer Olaf Berger noch nicht so gut kennt: Im Sommer 2012 gab es Radio Melody ein Interview: