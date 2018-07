Olaf der Flipper – Tausendmal Ja

Mit den Flippers hat er über 40 Jahre lang mit Disco-Evergreens wie «Lotusblume» und «Mona Lisa» deutsche Musikgeschichte geschrieben. Auch nach dem Ende der legendären Band hat den Vollblutmusiker die Schlagerszene weiterhin in ihren Bann gezogen: Schon wenige Monate nach dem Bühnenabschied der Flipper trat Olaf 2011 erstmals als Solist ins Rampenlicht und startete mit 65 Lenzen seine erfolgreiche Solokarriere mit 14 brandneuen Songs aus der badenwürttembergischen Hitschmiede, die in bester Flippers-Tradition arrangiert zum Träumen verleiten – und zusätzlich mit musikalischen und textlichen Akzenten überraschen .

Mit der aktuellen Reggae-Single «Sommer in Deutschland» überrascht der Meister des Disco-Fox mit Sommerfeeling pur im Happy-Sound. Dieses Gute-Laune-Duett mit Pia Malo verspricht und hält positive Tanz – und Partystimmung! «Sommer in Deutschland» ist der mitreissende Vorgeschmack auf das neue Album «Tausendmal Ja», das am 10. August 2018 veröffentlicht wird.

Bei Olaf küsst «Griechischer Zauber» Tränen fort, «um zu lachen, um zu feiern, um zu lieben». Er findet bewegende Worte für die erfüllte Liebe, teilt aber auch den Schmerz enttäuschter Zweisamkeit. Und er schenkt uns eine Hymne auf die Männerfreundschaft.

«Alter Schwede, alter Schwede» Was hatten wir für geile Zeiten. Durch dick und dünn ging unser Weg. Ein Team wie es nicht besser geht. Nicht nur eine Männerfreundschaft hält ein Leben lang. Der Titelsong «Tausendmal ja» erzählt von einer grossen Liebe, die auch autobiografisch verstanden werden dürfte. Grosse Gefühle und Sehnsuchtsbilder malen – wenn das einem gelingt, dann Olaf: Ob das zurückgelassene Herz in «Dabei hab ich dir mein Herz doch ganz gegeben» oder mit «Aloha Blue» einen Disco-Fox Traum, der vom verlorenem Herzen auf musikalischer Sehnsuchtsreise im Südseeparadies erzählt. Olaf der Flipper ist der Altmeister des deutschen Party-Schlagers. Wir hören sein neues Album und stimmen mit ein: «Tausendmal Ja – in Sachen Liebe gibt‘ s keine Frage. Da ist alles klar.» Lasst uns mit Songs, die zum Träumen verleiten «Tausendmal Ja» zueinander sagen und gemeinsam das Leben umarmen. Olaf, wir lieben dich! (Telamo)