Olaf Henning – Sternenhimmel

Zu lachen hat er viel, denn die Frohnatur ist einer der erfolgreichsten Künstler seiner Art: Mit knapp 1,5 Millionen verkauften Tonträgern gehört er zu den Top-Stars seiner Zunft. Und der gebürtige Gelsenkirchener ist auch dafür verantwortlich, dass der deutsche Schlager, wenn man ihn denn noch so nennen kann, ein Revival seinesgleichen feiert. Da passt es wie die Faust aufs Auge, dass er sich nun endlich einen Traum erfüllt: Der Erfinder des Popschlagers hat sich auf seine Wurzeln besonnen und gemeinsam mit Produzent Claus Pesch mit «Sternenhimmel» einen Song produziert, der modernen Schlager mit aktuellen Pop-Elementen kombiniert.

Seinen erfolgreichsten Coup landete Olaf Henning 2008 mit „Cowboy und Indianer“. Der „Lasso-Song“ ist einer der wenigen deutschen Hits, die auch international einschlugen. Mit „Sternenhimmel“ möchte Olaf an seine großen Erfolge anknüpfen. Olaf hat den neuen Titel in Österreich bereits erfolgreich getestet. „Die Leute sind begeistert…“ erzählt der sympathische Künstler. Olaf Henning hat sich quasi neu erfunden, man merkt dem Entertainer an, wie sehr er es genießt, dass die neue Marschroute ankommt. „Es ist schon Luxus, eine Show nur mit Knallern zu bestreiten. Das schafft nicht jeder.“ Mit „Sternenhimmel“ ist Olaf Henning ein weiterer Hit gelungen, der das Herz der Schlagerfreunde höher schlagen lässt, wie sich auf Facebook bereits bereits sehen lässt. (SPECTRE RECORDS)