Oldtimer-Wohnwagen von 1937 in den USA teuer versteigert

Der Oldtimer-Wohnwagen, "Model C Travelodge" des Automobilherstellers Pierce-Arrow ging hat bei einer Auktion in den USA für 40'000 Dollar an einen neuen Besitzer. © RM Sotheby's

Ein seltener Oldtimer-Wohnwagen, Baujahr 1937, hat bei einer Auktion in den USA einen neuen Besitzer gefunden. Ein Bieter ersteigerte die «Model C Travelodge» des Automobilherstellers Pierce-Arrow am Samstag für 40’000 Dollar.Bei der Live-Auktion in St.