Oliver Thomas – Egoist

Oliver Thomas steht keineswegs für seichten Schlager, sondern für Schlager, der rockt, für Power und Energie frei nach dem Motto „Harte Schale – weicher Kern“.

Die Titel-Beschreibung sparen wir uns an dieser Stelle, denn der tolle Text spricht für sich:

«Ich bin der Typ der früher aufsteht, der dir den Kaffee am Bett serviert

Du hast ´ne Idee, vergisst sie gleich und ich hab´ sie schon für dich notiert…

Und du glaubst ich bin ein Egoist und du weißt ja nicht wie schwer das ist, dir zu beweisen mit all meinen Zeichen, dass das einfach nicht so ist.

Ob das so gut für dein Ego ist und ob du es einmal sehr vermisst, ohne all diese Dinge wenn ich nicht mehr so springe.

Komm ich zeig dir wie das ist.»

GREEK-DANCE-MIX

Von unseren zwei befreundeten Griechen Euripidis Zemenidis und Charis Karantzas haben wir den Dance-Mix erstellen lassen, der parallel in Diskotheken bemustert wird und sicher auch für einige Radioprogramme geeignet sein dürfte! (A&O Records)