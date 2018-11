Oliver Thomas – Was ich immer wollt

Was ich immer wollt

Die neue Single «Was ich immer wollt» – eine weitere Auskopplung aus dem Album «Ego», mit dem Oliver Thomas fulminant auf sich seine neue Linie präsentierte. Seine Songs «Go!» und «Hunderttausend Farben» leiteten die neue Ausrichtung ein und landeten in den Airplaycharts sowie in vielen Hitparaden weit vorne.