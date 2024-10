Auch für Olma-Verweigerer: Darum solltest du dir trotzdem eine Dauerkarte holen

Doch dieses Jahr könnte alles anders werden. So sehr, dass sogar richtige Olma-Verweigerer sich eine Dauerkarte gönnen. Der einfache Grund: ein neues Ticket. Namentlich der Olma-Ostwind-Pass. Mit diesem Pass kannst du nicht nur an allen elf Tagen an die Olma – was für die Olma-Abstinenzler ja eh kein Thema sein dürfte – sondern auch die öffentlichen Verkehrsmittel im Ostwind-Gebiet bis am 20. Oktober so oft nutzen, wie du willst.

Der Pass kostet 72 Franken. Wer öfters mit dem Zug oder Bus unterwegs ist, dürfte es bereits ahnen: das ist ein Schnäppchen Deluxe! Das Zückerli obendrauf ist, dass der Pass als Schnupperabo ausgelegt ist. Das bedeutet, dass man damit natürlich an die Olma reisen kann, aber nicht muss. Auch für den Schulweg, den Weg ins Büro oder einfach für einen Ausflug kann der Pass genutzt werden.