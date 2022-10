Das grosse Quiz: St.Gallen oder Graubünden? Welcher Kanton ist flächenmässig grösser? In welchem Kanton steht diese Sehenswürdigkeit? In welchem Kanton leben mehr Menschen? In welchem Kanton sind die Durchschnittsmieten höher? (3-Zimmer-Wohnung) In welchem Kanton liegt dieser Berg? In welchem Kanton leben im Schnitt mehr Personen in einem Haushalt? In welchem Kanton gibt es mehr Seen? In welchem Kanton ist die Lebenserwartung von Männern höher? Welcher Kanton hat mehr Bundesräte hervorgebracht? In welchem Kanton gibt es mehr Seilbahnen? In welchem Kanton liegt dieses Ausflugsziel? In welchem Kanton gibt es mehr freie Wohnungen? In welchem Kanton wird mehr Bier getrunken? St.Gallen und Graubünden sind dir wohl eher fremd. Ein Besuch an der Olma würde sich sicher lohnen. Nicht schlecht! Du kennst dich mit dem Olma- und dem Gastkanton schon fast perfekt aus. Du bist bereit für die diesjährige Olma und kannst mit deinem Fachwissen über beide Kantone angeben.