Der Herbstjahrmarkt ruft: Das bietet die Olma-Chilbi in diesem Jahr

«Treffed mer üs i dä Halle 4 am Wiistand?» Diese Worte wird man in den nächsten Tage sehr oft in der Stadt St.Gallen hören. Die Olma hat gestartet und nicht nur Säulirennen oder die verschiedenen Aussteller gehören dazu, sondern auch der Ruf der Messe als «Festhütte». Doch wie kam es bei den Besucherinnen und Besuchern zu diesem Ausdruck?

Wurzeln aus dem zweiten Weltkrieg

Der Ursprung der Olma stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. «In dieser Zeit wurde das Thema Landwirtschaft wegen der Ressourcen wichtiger», erklärt Dana Balmer. Die Appenzellerin hat Geschichte studiert und befasste sich für einen Vortrag mit der Geschichte der Olma. Die Versorgungsengpässe während des Zweiten Weltkriegs waren noch äusserst präsent im Gedächtnis der Schweizerinnen und Schweizer.