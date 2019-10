Es fühlte sich an, als wären alle, wirklich alle in der FM1 Radio City und in der Schlagerhütte. Ohne jetzt mit Floskeln um sich zu werfen, waren die beiden Zelte rappelvoll. Wer versuchte, mit einem Getränk durch die Menge zu laufen, schüttete beim Durchdrängeln mindestens die Hälfte auf das eigene Shirt - oder halt die anderen Party-Gäste. Doch dies ist auch der Beweis, dass zu einem Besuch an der Olma auch ein Besuch in der FM1 Radio City gehört. «Ich habe sogar meinen Hausarzt hier gesehen», sagt Anina aus Oberuzwil.

Am letzen Abend der Olma 2019 gehörte die DJ-Bühne Mr. Da-Nos. Mit partytauglichen Gassenhauer brachte er, zusammen mit der Hitze, die Stimmung im Zelt zum kochen.

Ob es Aninas Hausarzt in die Bildergalerie geschafft hat, ist unsicher, aber vielleicht entdeckst du ja deinen Hausarzt, deine Steuerberaterin oder deine Lehrerin.