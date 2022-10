«He gömmer zu FM1, dött isch immer am beste», sagt ein junger Mann zu seinen Freunden, während sie vom Olma-Jahrmarkt Richtung Marktplatz pilgern. Sobald die Degustations-Hallen der Olma Messen schliessen, zieht ein Strom von Menschen durch die Jahrmarktstände in Richtung Marktplatz. Und auch in der FM1 Radio City im Waaghaus beginnt es, sich langsam zu füllen.

Die Tänzerin

Barbara, die über 50 Jahre alt ist, geniesst zu Beginn noch den Platz auf der Tanzfläche. Sie tanzt so ausgelassen, dass es den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubert: «Da kann man endlich mal abtanzen», sagt sie. Sie merke aber, dass sie nicht mehr 20 Jahre alt sei: «Ich muss manchmal eine Pause machen», so Barbara. In ihrer Jugend sei sie viel mit einer Freundin tanzen gegangen: «Zu Queen und so Zeug.» Ihr gefalle jede Musik: Hauptsache, man könne dazu tanzen.