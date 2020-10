Weder am Fussballspiel, am Tag der offenen Tür noch als Zmittag in der Innenstadt konnte während des Lockdowns eine Bratwurst gekauft werden. Nun kehrt die Leibspeise vieler St.Gallerinnen und St.Galler, die Olma-Bratwurst, zurück – an die erstmals stattfindende «Pätch». Die coronabedingte Ersatzmesse soll vom 9. bis 11. Oktober und vom 16. bis 18. Oktober etwas Olma-Feeling aufs Messegelände in St.Gallen bringen.