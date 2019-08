Jetzt gibt's Olma-Unterhosen

Zur Olma-Kollektion gehören im Moment drei Modelle. «Ohni Hösli spillt dä Dialekt kei Rolle meh» ist eines davon. Das traditionelle Säulirennen in der Olma-Arena hat es auf die neuen Unterhosen für Frauen geschafft. In pinkiger Farbe aufgedruckt heisst es: «Luscht uf es Säulirenne mit mir?»

An der nächsten Olma ist die Stiftung Schweizer Volkskultur Ehrengast. Im Zentrum der 77. St.Galler Landwirtschaftsmesse stehen deshalb Schweizer Tradition, Brauchtum und Heimat. Isa Bodywear, der Unterwäsche-Fabrikant aus Amriswil, verkauft an einem Stand vor Ort Unterwäsche und hat sich für den diesjährigen Gast eine kreative Idee einfallen lassen: spezielle Unterhosen zur Feier der Olma-Tradition.

Das Modell «Thurgau entdecken? Ausziehen bitte!», wie hier auf dem Bild zu sehen ist, gibt es auch für die weiteren Ostschweizer Kantone. «Die Anfrage für dieses Modell ist sehr gross, wir haben deshalb neben dem Thurgau auch Unterhosen für beide Appenzell, St.Gallen, Graubünden, Glarus, Aargau und Zürich gemacht.»

Ein Hit am ESAF

Eine ähnliche Kollektion hat Isa am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug vom vergangenen Wochenende verkauft. Mit zweideutigen Sprüchen wie «Ich bin en Schwinger. Luscht uf en Hoselupf?» wurden Tausende an den Unterhosen-Stand gelockt. «Die Leute nähern sich unseren Unterhosen immer mit einem Kichern und je später es wird, desto mehr Frauen zieht es jeweils an den Stand. Sie kaufen Modelle für ihre Ehemänner», sagt Sallmann gegenüber FM1Today.