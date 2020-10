«Pätch» bleibt mit 16'000 Besuchern hinter Erwartungen zurück

«Pätch» passt Öffnungszeiten an und schränkt Alkoholausschank ein

Mit der Umsetzung des neuen Messeformats «Pätch» an zwei Oktober-Wochenenden hätten die Olma Messen St.Gallen bewiesen, dass trotz erschwerten Bedingungen und wenig Planungssicherheit eine Durchführung von Messen auch in Corona-Zeiten möglich ist, schreiben sie in einer Mitteilung. Dass Messen nicht als klassische Veranstaltungen gelten, sondern wie Märkte oder Einkaufszentren gehandhabt werden, habe die Planung von «Pätch» überhaupt möglich gemacht.