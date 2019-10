Dass der Montag nicht der beliebteste Tag der Woche ist, beweisen die tausenden Memes, die pünktlich zum Wochenstart immer und immer wieder in den Sozialen Netzwerken kursieren. Doch, dass dieser Montag während der Olma speziell ist, beweist die rappelvolle FM1 Radio-City. Gewidmet ist dieser Montag den Sportvereinen. Statt Ausdauer-Training gibt es einmal im Jahr Ausgang-Training.

Besammlung in der FM1 Radio City

So auch die Frauen des FC St.Gallen Stadt. «Wir sind brav und trinken nur Wasser, aber feiern können wir trotzdem», sagt eine Spielerin, und man glaubt dabei einen leichten Biergeruch wahrnehmen zu können.

Auch der FC Fortuna lässt für einmal das Training sausen und besammelt sich heute in der FM1 Radio City. Und für Philipp aus der Mannschaft ganz klar: «Der Sportlermontag ist der beste Montag.»

Wer auf einem Foto ist, landet auf der Bierliste

Die Spieler eines Ostschweizer Fussballclubs, dessen Name nicht genannt werden darf, machen sich in der FM1 Radio City einen Sport daraus, möglichst allen Fotoapparaten auszuweichen.

«Wer in der FM1 Radio City auf einem Foto landet, kommt auf die Bierliste», erklärt Pascal, dessen voller Name ebenfalls nicht genannt werden darf. Und wer auf der Bierliste sei, müsse in das nächste Training Bier mitbringen.

Wer also in der Foto-Galerie eben jenen Pascal sucht, wird nicht fündig. Alle, die sich aber nicht vor dieser Bierliste fürchteten, gibt es in der Foto-Gallerie.