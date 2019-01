Olympiasiegerin Höfflin gewinnt X-Games-Silber

Olympiasiegerin Sarah Höfflin zeigt an den X-Games erneut eine ausgezeichnete Leistung © KEYSTONE/AP Vail Daily/CHRIS DILLMANNN

Slopestyle-Olympiasiegerin Sarah Höfflin befindet sich eine Woche vor dem Auftakt der Freestyle-WM in Park City auf Kurs. An den X-Games in Aspen sichert sich die 28-Jährige die Silbermedaille.