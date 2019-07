Dalilah Muhammad kann es kaum glauben, dass sie den Weltrekord über 400 m Hürden verbessert hat © KEYSTONE/EPA/MIKE BYRNES

Dalilah Muhammad sorgt am letzten Tag der US-Meisterschaften für das Highlight. Die gebürtige New Yorkerin unterbietet in Des Moines den 16 Jahre alten Weltrekord über 400 m Hürden.