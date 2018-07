Die Schweiz, hier mit Topskorerin Alina Müller (rechts) im Spiel gegen Russland, beendete das olympische Eishockey-Turnier 2018 in Pyeongchang im 5. Rang © KEYSTONE/EPA/SRDJAN SUKI

An den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking werden im Eishockey-Turnier der Frauen erstmals zehn statt wie bisher acht Teams teilnehmen. Dies beschloss das IOC an einer Sitzung in Lausanne und folgte damit dem Vorschlag des Internationalen Eishockey-Verbandes.