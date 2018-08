«One Love» bleibt in Filisur

Kurz vor Beginn des Goa-Festivals «One Love» am 4. Juli musste das Fest umgesiedelt werden. Neu fand das Festival auf der Wiese Frevgias anstatt auf dem Areal beim Gebiet Bellaluna statt. Dies weil der Kanton den bisherigen Standort aufgrund von Naturgefahr nicht bewilligt hat. Wie die Südostschweiz meldet, sind Veranstalter und Gemeinde gleichermassen zufrieden mit der Neuerung.

Weil das neue Gelände rund 1,5 Kilometer näher beim Dorf Filisur liegt, wurden Bedenken laut, dass der Lärm für das Dorf zu gross werden könnte. Dies hat sich allerdings nicht bestätigt. Nur einige Bereiche im Dorf, welche direkten Sichtkontakt zum Festivalgelände haben, hätten ein wenig von der Musik gehört. Seitens des Gemeindevorstandes spreche deshalb nichts dagegen, an dem Standort festzuhalten, sagt Gemeindepräsident Luzi C. Schutz gegenüber der Südostschweiz. Auch das OK des Festivals zeigte sich vor allem aus logistischer Sicht zufrieden mit dem Standort.

Bisher fand das Festival jeweils im Zweijahres-Rhythmus statt, um sich mit dem «Summer Never Ends» in Rona abzuwechseln. Weil dieses aber nicht mehr stattfinden wird, könnte das «One Love» bereits nächstes Jahr wieder stattfinden. Der Erfolg des Festivals spricht für sich: In diesem Jahr strömten wieder rund 6500 Besucher nach Filisur.

(red.)