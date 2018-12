Opel Corsa ab 2019 als Elektroauto

Opel bringt den Kleinwagen Corsa auch mit Elektromotor. © Opel

Der Rüsselsheimer Autobauer Opel will im Jubiläumsjahr 2019 mit Elektroautos die Geschäfte anschieben. So soll der 1982 an den Start gegangene Corsa ab dem kommenden Jahr auch als E-Variante auf den Markt kommen.