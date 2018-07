Open Air Flumserberg Gewinnspiel

© Stargarage

Wenn am Dienstag, 31. Juli die Besucher wieder an den Flumserberg strömen, hat dies einen guten Grund. Das legendäre Open Air im Sarganserland findet wieder statt und wartet mit einem tollen Programm auf. Stars wie Hansi Hinterseer, Trauffer, KLUBBB3 oder Fantasy sind nur einige Namen der langen Programmliste. Wir verlosen Tickets für ein unvergessliches Open Air Erlebnis am Flumserberg!