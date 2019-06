Openair rockamweier in Wil

© fm1today.ch

Ein warmer Sommernachmittag – fröhliche Klänge, ausgelassene Stimmung und der Duft von feinem Essen lassen einen gemütlich im Takt schwingen. Barfuss auf der Wiese, die Seele baumeln lassen und später vor der Bühne mit Altstadtkulisse abrocken. So fühlt sich das Openair «Rock am Weier» in Wil an. Zum 19. Mal findet dieses am Freitag und Samstag 14./15. Juni 2019 am Weier auf der Wiler Weierwiese statt.