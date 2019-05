Birrfeld: Opfer von Flugzeugabsturz ist 66-jähriger Zürcher

Das Flugzeug war am Dienstag in einem Feld zerschellt und brannte vollständig aus. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau vom Mittwoch war das Kleinflugzeug vom Typ «Alfa 207» kurz nach 17 Uhr vom Flugplatz Birrfeld aus gestartet. Kurz nach dem Start in östlicher Richtung verlor der Pilot demnach die Kontrolle über das Flugzeug.

Von Augenzeugen beobachtet, stürzte das Flugzeug praktisch senkrecht ab und schlug in einer Wiese unmittelbar neben der stark befahrenen A1 ein, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte. Die Maschine ging sofort in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte das brennende Wrack rasch löschen.

Die Absturzursache ist noch unklar. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat eine Untersuchung zur Klärung der Absturzursache eingeleitet.

(SDA)