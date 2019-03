Opferzahl nach Hochhausbrand in Bangladesch steigt auf 25 Tote

Bei einem Hochhausbrand in Dhaka sind nach jüngsten Angaben 25 Menschen ums Leben gekommen - das Haus brannte teilweise aus. © KEYSTONE/AP/AL-EMRUN GARJON

Nach dem verheerenden Hochhausbrand in Bangladesch ist die Zahl der Todesopfer auf 25 gestiegen. Feuerwehrleute durchkämmten am Freitag das teilweise ausgebrannte Gebäude in der Hauptstadt Dhaka auf der Suche nach möglichen weiteren Opfern.