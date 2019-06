Opposition gegen neuen Genfer Stadtteil

In der Nähe de Flughafens Genf soll eine neue Überbauung mit Wohnungen und Büros entstehen. Dagegen regt sich Widerstand in der Bevölkerung. © Keystone/MARTIAL TREZZINI

In Genf regt sich Widerstand gegen einen neuen Stadtteil nahe des Flughafens. Dort sollen 22,6 Hektaren Land in eine Entwicklungszone umgewandelt werden. Am Montag sind zwei Referenden gegen die Pläne der Kantonsregierung eingereicht worden.