Opposition in Nicaragua will an Beginn von Protesten erinnern

Die Opposition in Nicaragua will bei ihren Protesten gegen den Präsidenten des Landes Daniel Ortega nicht ruhen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ALFREDO ZUNIGA

Die Opposition in Nicaragua hat für kommenden Mittwoch neue Demonstrationen gegen Präsident Daniel Ortega angekündigt. Damit will sie an den Beginn der Proteste vor einem Jahr erinnern.Das Oppositionsbündnis UNAB rief am Freitag zu «bürgerlichen und friedlichen» Protestkundgebungen auf.