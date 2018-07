Orca-Mutter trägt ihr totes Junges tagelang an der Wasseroberfläche

Die Orca-Mutter treibt ihr totes Junges in kanadischen Gewässern nahe Victoria im Wasser vor sich her. © KEYSTONE/AP Center for Whale Research/DAVID ELLIFRIT

Es waren herzzerreissende Szenen, die sich über Tage in den Gewässern am nördlichsten Zipfel der US-Westküste abgespielt haben: Damit ihr totes Junges nicht im Meer versank, stupste eine Schwertwal-Mutter es immer wieder mit der Nase an und trug es so weiter mit sich.