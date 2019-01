Orthodoxe Nationalkirche für eigenständig erklärt

Die oberste Autorität der Orthodoxie, der Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel mit Sitz in Istanbul, unterschrieb am Samstag einen Erlass, welcher die orthodoxe Nationalkirche in der Ukraine formell für unabhängig erklärt. © KEYSTONE/AP/EMRAH GUREL

Die orthodoxe Nationalkirche in der Ukraine ist am Samstag formell für unabhängig erklärt worden. Die oberste Autorität der Orthodoxie, der Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel mit Sitz in Istanbul, unterschrieb einen entsprechenden Erlass.