Oscar-Gewinner «Green Book» belegt ersten Platz

14’066 Besucher verzeichnete das Drama in der Deutschschweiz. Damit schlug es den zweitplatzierten Film «How To Train Your Dragon 3: The Hidden World» um nur gerade 700 Eintritte. Dritter wurde «Alita: Battle Angel», «Zwingli» sicherte sich wie in der Vorwoche den vierten Platz.

In der Westschweiz wurde «Green Book» mit 5000 verkauften Karten vierter. Hier lag die Komödie «Qu’est-Ce Qu’on A Encore Fait Au Bon Dieu» weiterhin vorn, vor «How To Train Your Dragon 3» und «Alita: Battle Angel».

Im Tessin gewann «Green Book» das Rennen hauchdünn vor «The Mule» und – etwas weiter zurück – «At Eternity’s Gate».

(SDA)