Osheba und Osheila suchen ein Plätzchen

Esther Granitzer und ihre beiden Pferde Osheba und Osheila bei den Drei Weiern in St.Gallen. © zVg

Die beiden Stuten Osheba und Osheila leben seit bald zehn Jahren in der Nähe der Drei Weieren in St.Gallen. Aus dem Stall, in dem sie wohnen, müssen sie aber bald ausziehen. Deshalb sucht die Besitzerin ein neues Zuhause für die Tiere.