Oslo stoppt Gratis-Strom für Elektroautos

Eine Stunde Laden kostet dann tagsüber rund einen Euro, während der Nacht die Hälfte. «Es ist inzwischen fast unmöglich, in den Strassen von Oslo eine kostenlose Ladestation zu finden», sagte Christina Bu, die Generalsekretärin des norwegischen Elektroautovereins, der Zeitung «Aftenposten». «Wir müssen Rotation sicherstellen und dass die Leute nur dann an Ladestationen parken, wenn sie auch laden.» In Oslo waren zum Jahreswechsel 36’102 E-Autos zugelassen, das entspricht 12 Prozent aller Fahrzeuge.

Norwegen erlebt dank erheblicher Steuererleichterungen einen wahren Boom an Elektroautos. Nach Schätzungen des Vereins wird in diesem Jahr die Hälfte der neu zugelassenen Wagen strombetrieben sein.

(SDA)