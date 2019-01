Oslo übernimmt Titel der «Grünen Hauptstadt Europas» von Nijmegen

Unter anderem wegen der Wiedereröffnung und Renaturierung zahlreicher natürlicher Wasserwege wurde Oslo von der EU-Kommission zur grünen Hauptstadt Europas gewählt. (Archivbild) © Keystone/EPA/KYRRE LIEN

Oslo darf sich in diesem Jahr «Grüne Hauptstadt Europas» nennen. Auf einer Eröffnungszeremonie im Rathaus der norwegischen Hauptstadt reichte die bisherige Titelträgerin, die niederländische Stadt Nijmegen, den Titel am Freitag offiziell an Oslo weiter.