Ostermarsch-Teilnehmer fordern: «Frieden statt Krieg exportieren»

Unter dem Motto "Frieden statt Krieg exportieren" demonstrieren die Teilnehmer des traditionellen Ostermarschs für eine friedlichere Welt. © Keystone/PETER KLAUNZER

Die Schweiz soll Frieden statt Krieg exportieren: Hunderte Menschen haben sich am Ostermontag in Bern dieser Forderung und dem traditionellen Ostermarsch der Friedensbewegung angeschlossen.«Keine Waffenexporte in Bürgerkriegsländer», lautete die zentrale Forderung der Kundgebungsteilnehmenden.