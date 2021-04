60 in St.Gallen Festgenommene wieder auf freiem Fuss

Das sagte Stadtpolizei-Sprecher Roman Kohler am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Polizei hatte am Abend nach neuerlichen Gewaltaufrufen in den sozialen Medien mit einem Grossaufgebot Hunderte von Personen kontrolliert und 500 Wegweisungen ausgesprochen. Gefährliches Material wurde sichergestellt.

Kohler bezeichnete das Vorgehen der Polizei als richtig. Es sei gelungen, weitere Ausschreitungen und Sachbeschädigungen zu verhindern. Die rund 500 Wegweisungen würden noch analysiert. Weggewiesene Personen, die sich ungerecht behandelt fühlten, hätten die Möglichkeit, sich schriftlich bei der Polizei zu beschweren.

Die Polizei hatte nach den Ausschreitungen vom Freitag den Sachschaden auf rund 50'000 Franken beziffert. Diese Summe könnte sich noch erhöhen. Die Stadtpolizei nimmt laut ihrem Sprecher weiterhin allfällige Anzeigen von Geschädigten entgegen.

