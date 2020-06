140 Kilo Kokain in Bananenschachteln gefunden – auch in der Ostschweiz

Wie «20 Minuten» berichtet, seien in mehreren Coop-Filialen in St.Gallen, Glarus, Graubünden und Tessin kiloweise Kokain gefunden worden. Die Drogen waren in Bananenschachteln versteckt.

Die Bundesanwaltschaft bestätigt, dass rund 140 Kilogramm Kokain sichergestellt worden ist. «Die Ware stammt aus einer Lieferung aus Holland mit Ursprung Südamerika», heisst es.

Weitere Angaben macht die Bundesanwaltschaft nicht, Coop wollte sich nicht zur Untersuchung äussern.

(red.)