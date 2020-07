15-Jähriger bei Arbeitsunfall mit Traktor schwer verletzt

An der Grenze zum Thurgau in Elgg ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 15-Jähriger verunfallte beim Arbeiten mit einem Traktor.

Der 15-Jährige war am Montagmorgen mit einem Traktor samt Kreiselheuer damit beschäftigt, eine Fläche Heu zu Walmen zusammenzubringen. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Traktor ausser Kontrolle und kippte zur Seite, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Der 15-Jährige zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit der Rega ins Spital geflogen. (red.)