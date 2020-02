«Meine Eltern sind unmusikalisch», sagt Lorena. Die Liebe zur Musik kam durch ihren verstorbenen Onkel. Schon mit sechs Jahren hatte sie ihren ersten Auftritt vor Publikum. «Seitdem kann ich nicht mehr aufhören zu Singen,» sagt sie zum FM1Today.

Lorena hat sich für den Song «All About The Bass» von Meghan Traynor entschieden. «Das Lied hat die Leute immer wieder begeistert und viele kennen ihn aus dem Radio. Ich habe den Song etwas abgeändert und vielleicht verlieben sich die Zuhörer in meine Version», sagt die 16-jährige, die zurzeit die Fachmittelschule in Frauenfeld besucht.

Am liebsten möchte die Teenagerin zu Anna Rossinelli oder DJ Antoine ins Team. «Ich mag die Lieder von Anna und wie sie sich gibt. DJ Antoine wirkt lässig auf mich.»