20,4 Grad wurden am Montagmorgen vor 10.30 Uhr in der Gemeinde Bischofszell gemessen. Auch in Ebnat-Kappel wurde 20-Grad-Marke geknackt. Das sei für einen November-Vormittag ohne Föhn aussergewöhnlich, meint Klaus Marquardt, Meteorologe bei «Meteo News». «Es fühlt sich ein wenig an, wie im Mai.» Die Messwerte lägen nicht weit weg von den November-Rekorden. «Die könnten heute im Verlauf des Tages allenfalls geknackt werden.»

Die 20-Grad-Marke ist inzwischen an den ersten Stationen geknackt. Für einen Vormittag im November ganz ohne Föhn eine doch spezielle Angelegenheit. Lokal kommen schon die ersten November-Temperaturrekorde in Reichweite. (km) pic.twitter.com/L5wsutfBIh

Tiefdruck zieht milde Luft in die Schweiz

Grund für die warme Luft ist ein grosses Tiefdruckgebiet über dem Nordatlantik, welches die milde Luft aus dem Südwesten wie ein Windrad in die Schweiz treibt. Das milde Wetter soll aber nur bis am Dienstagabend anhalten. «Bereits am Dienstag tagsüber ist es bewölkt, zeitweise gibt es Regen», so der Meteorologe. Am Dienstagabend zieht dann eine Kaltfront über die Schweiz, die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter. «Die Temperaturen halbieren sich.» So werde es nur noch rund 10 Grad oder noch kälter.

Auflockerung am Wochenende

Bereits am Wochenende sieht das Wetter dank eines Hochdruckgebiets aber wieder besser aus. Im Flachland könne es aber durchaus Nebel haben, durch den die Temperaturen relativ kühl bleiben. n den Bergen soll es schön werden.

(gbo)