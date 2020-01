25-Jährige stirbt beim Schlitteln

Die Saisonarbeiterin aus Ungarn dürfte gegen Mitternacht mit ihrem Schlitten auf der steilen und harten Skipiste der Einhornbahn über den Pistenrand hinausgekommen und gegen die Leiter einer Liftstütze geprallt sein. Die Frau verletzte sich dabei tödlich, schreibt die Vorarlberger Landespolizei, sie erlitt schwere Kopfverletzungen und eine Hirnblutung.

Die Frau rodelte zuvor mit Freunden auf der roten Piste 22 zweimal über den ca. 19 Grad steilen Hang. Anschließend gingen die zwei Bekannten in ein Lokal, um sich wieder aufzuwärmen. Als ein Bekannter vor dem Gasthaus eine Zigarette rauchen wollte, bemerkte er den Rodel der Kollegin in der Nähe der Talstation. Eine weitere Kollegin fand die leblose Frau nach einer 20-minütigen Suche in einer Senke bei der Liftstütze.

(LPVB/red.)