Weil aus einem unbewohnten Einfamilienhaus in Haslen Rauch drang, rief ein Passant am Donnerstag um 13 Uhr die Feuerwehr. Mit einem Hubretter konnte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt.

Am Haus entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Von der Feuerwehr und der Polizei standen rund 40 Personen im Einsatz. Wieso es in dem rund 250 Jahre alten Holzhaus brannte, wird jetzt untersucht.