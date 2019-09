Eine Frau meldete der Polizei in Dornbirn am Dienstag um 17 Uhr, dass ihr 29-jähriger Sohn sie und ihren Mann mit einem Messer bedrohe. Als die Polizeibeamten eintrafen, hatte der 29-Jährige ein Messer in der Hand. Sein Vater stand ihm gegenüber. Der Sohn zog sich daraufhin mit dem Messer in die Wohnung zurück, wo er festgenommen werden konnte.

Polizist trug Schutzausrüstung

Wie die Polizeiinspektion Dornbirn mitteilt, verlangte der Festgenommene auf dem Weg von der Wohnung zum Polizeiposten lautstark, dass man ihm die Handfesseln abnehmen solle. Weil die Polizisten dieser Forderung nicht nachgingen, versetzte der 29-Jährige dem ihm gegenüber sitzenden Beamten einen Tritt gegen die Brust. «Durch den Vorfall wurde der Beamte aber nicht verletzt, da er noch die schwere Schutzausrüstung trug», schreibt die Polizei.

Dem Stadtarzt vorgeführt

Der Mann wurde dem Stadtarzt vorgeführt und wurde ins Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert.

(red.)