Der bislang unbekannte männliche Velofahrer war am Freitag mit seinem E-Bike in Lochau auf der Strasse Seeschanze in Richtung Bregenzerstrasse unterwegs. Zeitgleich rannte der dreieinhalbjährige Junge auf dem Trottoir der Strasse Seeschanze entlang. Als sich der E-Bike-Fahrer auf der gleichen Höhe wie das Kind befand, rannte dieses auf die Strasse, stiess mit dem Velo zusammen und verletzte sich dabei schwer. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg schreibt, stürzte der Velofahrer nicht und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.